2020-04-17T05:37:20+03:00
Общество

Надоел коронавирус! Жители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы

Первые цветы, блестящая ящерица и другие воодушевляющие фотографии
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы. Фото: Анна ВалееваЖители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы. Фото: Анна Валеева
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Редкие прогулки сегодня особенно ценны. Жительница Магнитогорска Анна Валеева, оказавшись на природе, любовалась веткой с хрустальными каплями, первыми весенними цветами, закатом, маленькой ящерицей, сверкающей на солнышке... Она решила поделиться этой красотой со всеми, кто сидит дома, и выложила фотографии весеннеей просыпающейся природы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

— Эти фотографии сделаны возле озера Банное. Я не профессиональный фотограф. Снимала всего-лишь на телефон, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Анна Валеева.

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

— Какая красота! Спасибо, что делитесь. Надоел уже этот коронавирус! Такие посты сейчас особенно важны, — пишут пользователи соцсети.

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

Фото: Анна Валеева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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