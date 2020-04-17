Надоел коронавирус! Жители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы
Редкие прогулки сегодня особенно ценны. Жительница Магнитогорска Анна Валеева, оказавшись на природе, любовалась веткой с хрустальными каплями, первыми весенними цветами, закатом, маленькой ящерицей, сверкающей на солнышке... Она решила поделиться этой красотой со всеми, кто сидит дома, и выложила фотографии весеннеей просыпающейся природы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Анна Валеева
— Эти фотографии сделаны возле озера Банное. Я не профессиональный фотограф. Снимала всего-лишь на телефон, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Анна Валеева.
Фото: Анна Валеева
— Какая красота! Спасибо, что делитесь. Надоел уже этот коронавирус! Такие посты сейчас особенно важны, — пишут пользователи соцсети.
Фото: Анна Валеева
Фото: Анна Валеева
Фото: Анна Валеева
Фото: Анна Валеева
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ИСТОЧНИК KP.RU