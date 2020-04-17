2020-04-17T06:32:18+03:00
Общество

«Бессмертное» молоко: в магазине Магнитогорска замазали штрихом сроки годности на упаковках продуктов

Покупатель рассказал об этом в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Покупатель уверяет, что дату производства закрасили штрихом. Фото: https://vk.com/magnitkacityПокупатель уверяет, что дату производства закрасили штрихом. Фото: https://vk.com/magnitkacity
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Житель Магнитогорска хотел купить молоко в магазине одной известной продуктовой сети, но не обнаружил на нем дату производства. Перебрал все пачки на полке — везде это информация исчезла. По словам покупателя, ее закрасили штрихом. В доказательство своих слов он сделал фото и видео. И выложил их в соцсети.

— Нашел в магазине волшебное «бессмертное» молоко. Банальный флакончик канцелярского штриха, и... «О чудо!!! Молоко опять свежее», — написал мужчина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Вот так выглядит нормальная упаковка этого молока. Фото: Анастасия Соснина.

Вот так выглядит нормальная упаковка этого молока. Фото: Анастасия Соснина.

Быть может, это брак производителя?

— Скорее всего, это не изобретательность сотрудников магазина, а результат ошибки на заводе-изготовителе. Когда что-то идет не так, то дату выпуска вручную проставляют в другом месте, — прокомментировал подписчик паблика Михаил Авдеев.

Однако, автор поста уверяет, что даты выпуска нигде на упаковке не обнаружил.

— А я считаю: правильно сделал, что выложил это — чтобы мы все знали, что в магазинах нам могут втюхивать. В следующий раз люди будут внимательнее относиться к своему выбору. Поверьте, я знаю о чем говорю, сам в далеком прошлом работал в магазинах. Просто так информация о дате производства не исчезает, — написал Илья Линберг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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