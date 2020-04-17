2020-04-17T06:40:35+03:00
Общество

Погода на Пасху в Челябинске: дождь и сильный ветер

Прасвославный праздник процдет под звук капель
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пасхальное воскресенье ожидается дождливым. Фото: Архив КП.Пасхальное воскресенье ожидается дождливым. Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 апреля, в Челябинске зарядил дождь: его накануне принес в город сильный холодный ветер. Скорость его порывов достигала 18 м/с. Господство сильного ветра сохранится и в пятницу, 17 апреля. Как и проливной дождь.

Челябинский Гидрометцентр опубликовал прогноз города на грядущие выходные — 18 и 19 апреля. В воскресенье, 19 апреля, православный мир празднует Пасху. Есть поговорка: «На Пасху По прогнозу синоптиков, в выходные дождь не прекратится. Сохранится сильный порывистый ветер.

В Челябинске в субботу, 18 апреля, в ночные часы ожидается +2 +4 градуса. Днем +12 +14 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В пасхальное воскресенье, 19 апреля, на ночь прогноз выдает 0 +2 градуса, днем +11 +13 градусов. Облачно, с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

На юге региона, в степной зоне, сохраняется высокая пожарная опасность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты
Алексей Текслер о переносе Парада Победы и шествия Бессмертного полка 2020 в Челябинске: «Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация»
Погода на Пасху в Челябинске: дождь и сильный ветер
«Бессмертное» молоко: в магазине Магнитогорска замазали штрихом сроки годности на упаковках продуктов
Жительница Челябинской области посадила ребенка на открытое окно, чтобы погулял
Надоел коронавирус! Жители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы
Ветер принес: в Челябинске загорелся завод пиротехники
Риски еще чрезвычайно высоки: Владимир Путин решил перенести Парад Победы
Перенос Парада Победы 2020 в Челябинске: какого числа пройдет и почему переносят
«Окурки сверху летят как снежинки»: в новом микрорайоне Челябинска сгорел балкон многоэтажки
Михаил Мишустин остался недоволен ситуацией с льготными кредитами
Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции
Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок
В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка
Родителей шестиклашек из Челябинской области оштрафовали за фото в социальных сетях
В центре Челябинска две автостоянки отдадут под сквер
Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области
Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Какие продукты подорожали в Челябинской области, и на чем теперь экономим
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ