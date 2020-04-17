Погода на Пасху в Челябинске: дождь и сильный ветер

17 Апр 2020 2020-04-17T06:40:35+03:00

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В пятницу, 17 апреля, в Челябинске зарядил дождь: его накануне принес в город сильный холодный ветер. Скорость его порывов достигала 18 м/с. Господство сильного ветра сохранится и в пятницу, 17 апреля. Как и проливной дождь.

Челябинский Гидрометцентр опубликовал прогноз города на грядущие выходные — 18 и 19 апреля. В воскресенье, 19 апреля, православный мир празднует Пасху. Есть поговорка: «На Пасху По прогнозу синоптиков, в выходные дождь не прекратится. Сохранится сильный порывистый ветер.

В Челябинске в субботу, 18 апреля, в ночные часы ожидается +2 +4 градуса. Днем +12 +14 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В пасхальное воскресенье, 19 апреля, на ночь прогноз выдает 0 +2 градуса, днем +11 +13 градусов. Облачно, с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

На юге региона, в степной зоне, сохраняется высокая пожарная опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU