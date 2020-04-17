2020-04-17T07:57:26+03:00
Общество

Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке «Мечела» уже два года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Победительница экологического конкурса «Эко-Проектор» Анна Чернышева реализует экологический проект «Крышки добра». Грант на реализацию проекта девушка получила после победы в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке «Мечела» уже два года. Неравнодушные горожане присылают на рассмотрение конкурсного жюри проекты экологической направленности. Комиссия отбирает самые злободневные и актуальные для региона инициативы. Их авторы получают денежные премии на воплощение идеи, ежегодно это около тридцати номинантов.

Один из грантополучателей конкурса — Анна Чернышева, автор проекта «Крышки добра». Идея ее проекта преследует сразу две цели: решение экологической проблемы и оказание благотворительной помощи. Инициатива предполагает установку специальных контейнеров для сбора пластиковых крышек, которые потом организаторы проекта отправляют на переработку в специальные пункты, а вырученные деньги передают в благотворительный фонд. Для этого в Челябинске и области Анна организовала уже более 30 пунктов сбора пластиковых крышек в разных районах города. Они расположены в детских школах искусств, культурных центрах, фитнес-клубах, магазинах, поликлиниках. В акции по сбору крышек участвуют ученики школ и воспитанники детских садов.

— Полученные от сдачи крышек деньги направляются фонду «Искорка», помогающему онкобольным детям. Наш проект позволяет жителям участвовать в благотворительности без привлечения личных материальных средств. Ведь пластиковая крышка — это не мусор, а ценный ресурс, после переработки его можно использовать вторично. Он не будет находиться на свалке, нанося вред окружающей среде, а принесет двойную пользу. Думаю, в каждой школе должен быть такой контейнер, и эта наша цель. Ждем окончания режима самоизоляции, чтобы продолжить проект, — поясняет Анна Чернышева.

В январе 2020 первые уличные контейнеры появились на рынке «Михеевский» в Металлургическом районе и около ледовой арены «Трактор». Готовится к размещению очередная партия контейнеров, которая была изготовлена на грант ЧМК, их поставят в четырех школах: в микрорайоне «Парковый» и в Металлургическом районе.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты
Алексей Текслер о переносе Парада Победы и шествия Бессмертного полка 2020 в Челябинске: «Мы проведем их со всей торжественностью, как только улучшится эпидемиологическая ситуация»
Погода на Пасху в Челябинске: дождь и сильный ветер
«Бессмертное» молоко: в магазине Магнитогорска замазали штрихом сроки годности на упаковках продуктов
Жительница Челябинской области посадила ребенка на открытое окно, чтобы погулял
Надоел коронавирус! Жители Челябинской области делятся в соцсетях красивыми снимками просыпающейся природы
Ветер принес: в Челябинске загорелся завод пиротехники
Риски еще чрезвычайно высоки: Владимир Путин решил перенести Парад Победы
Перенос Парада Победы 2020 в Челябинске: какого числа пройдет и почему переносят
«Окурки сверху летят как снежинки»: в новом микрорайоне Челябинска сгорел балкон многоэтажки
Михаил Мишустин остался недоволен ситуацией с льготными кредитами
Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции
Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок
В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка
Родителей шестиклашек из Челябинской области оштрафовали за фото в социальных сетях
В центре Челябинска две автостоянки отдадут под сквер
Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области
Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Какие продукты подорожали в Челябинской области, и на чем теперь экономим
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ