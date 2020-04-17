2020-04-17T10:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде

Люди покидают Королевство из-за пандемии коронавируса
Ольга АНТОНОВА
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Таиланд покидают челябинцы. Фото: Архив КП.Таиланд покидают челябинцы. Фото: Архив КП.
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По данным миграционной службы, в Таиланде сейчас находятся 170 жителей Челябинской области. Около 30 из них, как ранее озвучивал губернатор Алексей Текслер, хотели бы вернуться домой. Но регулярное авиасообщение с Королевством прервано из-за пандемии колронавируса. Спецрейсы организуют федеральный минтранс и миграционная служба.

19 апреля в аэропорт Екатеринбурга прибывает рейс N SVR3782 из Бангкока. Этот перелет, как сообщает телеграмм-канал Минкомсвязи РФ, «возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области».

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке на сайте госуслуг. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Кстати, сейчас, по данным миграционной службы, за границей находится более 800 жителей Челябинской области. Пределы России они покинули по разным причинам: отправились в самостоятельное путешествие, уехали по рабочей или учебной визе. Есть владельцы зарубежной недвижимости. Не все в пандемию решают вернуться на Родину. Желающие держат связь с МИДом.

Все туристы из Челябинской области, путешествовавшие в составе организованных туристических групп, вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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