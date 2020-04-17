Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
С космодрома Байконур на орбиту отбыл космический корабль «Союз МС-16» с интернациональным экипажем на борту: россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди.
Как сообщает kp.ru, чувствуют себя космонавты хорошо. Но некая тревога не покидает сердца отвечавших за запуск.
Генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин готовил на Байконуре корабль для экипажа МКС. У него не было признаков коронавируса. Отвечающие за подготовку и запуск корабля, от инженеров до руководителей Роскосмоса, сдавали тесты на коронавирус. Результат у всех отрицательный.
Космический корабль успешно стартовал 9 апреля. Положительный тест на COVID-19 у Митрина подтвердился через пять дней. Заразился генконструктор «Энергии» уже в Москве. Ведь и после возвращения с Байконура специалисты сдавали повторный тест на коронавирус. У всех он был отрицательный.
Мог ли Микрин заразить экипаж? В Роскосмосе говорят: нет. К экипажу допущено ограниченное число специалистов. В пандемию коронавируса режим обсервации на Байконуре самый жесткий.
Микрин с космонавтами напрямую не контактировал.
ИСТОЧНИК KP.RU