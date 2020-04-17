2020-04-17T09:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом

У генконструктора «Энергии» Евгения Микрина диагностирован COVID-19
Ольга АНТОНОВА
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Перед полетом все специалисты Роскосмоса сдали тесты на коронавирус. Фото: пресс-служба Роскосмоса.Перед полетом все специалисты Роскосмоса сдали тесты на коронавирус. Фото: пресс-служба Роскосмоса.
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С космодрома Байконур на орбиту отбыл космический корабль «Союз МС-16» с интернациональным экипажем на борту: россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американцем Кристофером Кэссиди.

Как сообщает kp.ru, чувствуют себя космонавты хорошо. Но некая тревога не покидает сердца отвечавших за запуск.

Генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин готовил на Байконуре корабль для экипажа МКС. У него не было признаков коронавируса. Отвечающие за подготовку и запуск корабля, от инженеров до руководителей Роскосмоса, сдавали тесты на коронавирус. Результат у всех отрицательный.

Космический корабль успешно стартовал 9 апреля. Положительный тест на COVID-19 у Митрина подтвердился через пять дней. Заразился генконструктор «Энергии» уже в Москве. Ведь и после возвращения с Байконура специалисты сдавали повторный тест на коронавирус. У всех он был отрицательный.

Мог ли Микрин заразить экипаж? В Роскосмосе говорят: нет. К экипажу допущено ограниченное число специалистов. В пандемию коронавируса режим обсервации на Байконуре самый жесткий.

Микрин с космонавтами напрямую не контактировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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