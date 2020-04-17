Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T11:34:11+03:00

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В Челябинске разнесли десятки продуктовых наборов людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса. Волонтерские отряды депутата Госдумы Владимира Бурматова помогают ветеранам, пенсионерам, живущим без родственников, многодетным семьям, испытывающим финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Ребята привозят нуждающимся все самое необходимое: продукты, предметы первой необходимости, защитные маски, перчатки и антисептики, а также разносят по квартирам челябинцев спецвыпуски газеты «Комсомольская правда».

Илья Нагаев должен был с утра до вечера сидеть за партой в Металлургическом колледже, но с переходом на дистанционное обучение появилось время заняться добрыми делами. Парень записался в волонтерский отряд депутата Госдумы Владимира Бурматова, и теперь каждый день после онлайн-уроков он отправляется в добровольческие рейды.

— У меня самого бабушка старенькая, не может выходить на улицу, тем более сейчас, когда коронавирус, это очень опасно, я ей привожу продукты, и у меня возникло желание помогать не только своей бабушке, но и всем, кому эта помощь нужна, — говорит волонтер Илья Нагаев.

В семье Аксеновых воспитывается девять детей, а единственный кормилец — отец большого семейства Михаил — недавно остался без работы. Волонтеры собрали четыре полных пакета продуктов: и крупы, и макаронные изделия, и масло, и фрукты, и сгущенка, и кульки конфет, а также защитные маски, перчатки, антисептики.

— Очень приятна и важна такая помощь, спасибо большое! Нам сейчас трудно, есть серьезные финансовые трудности, но режим самоизоляции стараемся соблюдать, все сидим дома, здоровье важнее, — рассказывает мама девятерых детей Лидия Аксенова.

Светлана Назарова встречает волонтеров как родных. Женщине приходится ухаживать за двумя пожилыми бабушками, которые не могут ходить, и еще и воспитывать троих детей-школьников.

— Конечно, помощь очень нужна. Мы все живем на одну зарплату мужа, мне пришлось уволиться, потому что ухаживаю за двумя бабушками, которые вообще не могут выходить на улицу. Мама сломала ногу, ее сестра, 96 лет, обслужить себя не может, да еще трое детишек у нас, все в школе учатся, — говорит жительница Челябинска Светлана Назарова.

Быть волонтером — тяжелый труд. Сделать закупку продуктов, с тяжелыми мешками объехать всех нуждающихся в помощи. Ребятам пришлось даже научиться шить, чтобы изготовить защитные маски себе, а потом и людям, которые часто просят об этом. А еще иногда ребятам приходится работать психологами: поговорить с пожилыми людьми, истосковавшимися по общению, приободрить, выслушать.

— Хочу сказать огромное спасибо ребятам из наших волонтерских отрядов, им непросто пришлось в первые две недели карантина, нужно было составлять базу жителей нашего избирательного округа, особо нуждающихся в помощи, собрать заявки, продумать логистику, объехать всех, заранее с каждым договорившись, каждому привезти именно то, что нужно. Но ребята справились! Впереди новая неделя работы, — поблагодарил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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ИСТОЧНИК KP.RU