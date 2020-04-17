В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T12:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 17 апреля, журналисты, посещавшие очные брифинги губернатора в здании правительства, приглашены на повторный тест на коронавирус. Первый тест работники СМИ прошли 7 апреля. По скорректированным требованиям Роспотребнадзора, во второй раз анализы нужно сдать через 10 дней.

Самочувствием журналистов власти озаботились, когда у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся новосибирский «Вектор» подтвердил условно-положительный результат на COVID-19. Сергея госпитализировали, болезнь его протекала бессимптомно.

В пятницу, 17 апреля, пресс-секретаря выписали из инфекционного отделения челябинской больницы. Еще несколько дней он проведет дома.

Как заявил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией глава региона, у окружения Сергея Зюся тесты на COVID-19 отрицательные. Отрицательный результат и у Алексея Текслера, и сегодня он завершает режим самоизоляции в рабочем кабинете на ул. Цвиллинга, 27.

Читайте также:

Коронавирус в Челябинской области новости на 7 апреля 2020: губернатор прекратил общение с семьей (подробнее).

«Довели до слез»: как журналист КП-Челябинск сдавала в правительстве тест на коронавирус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU