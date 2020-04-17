2020-04-17T12:42:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус

Минуло 10 дней после сдачи первого теста
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Журналистов опять проверят на коронавирус.Журналистов опять проверят на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 апреля, журналисты, посещавшие очные брифинги губернатора в здании правительства, приглашены на повторный тест на коронавирус. Первый тест работники СМИ прошли 7 апреля. По скорректированным требованиям Роспотребнадзора, во второй раз анализы нужно сдать через 10 дней.

Самочувствием журналистов власти озаботились, когда у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся новосибирский «Вектор» подтвердил условно-положительный результат на COVID-19. Сергея госпитализировали, болезнь его протекала бессимптомно.

В пятницу, 17 апреля, пресс-секретаря выписали из инфекционного отделения челябинской больницы. Еще несколько дней он проведет дома.

Как заявил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией глава региона, у окружения Сергея Зюся тесты на COVID-19 отрицательные. Отрицательный результат и у Алексея Текслера, и сегодня он завершает режим самоизоляции в рабочем кабинете на ул. Цвиллинга, 27.

Читайте также:

Коронавирус в Челябинской области новости на 7 апреля 2020: губернатор прекратил общение с семьей (подробнее).

«Довели до слез»: как журналист КП-Челябинск сдавала в правительстве тест на коронавирус (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты