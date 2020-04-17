2020-04-17T13:57:31+03:00
Общество

На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих

Что на самом деле происходит на предприятии
Ирина ФАДЮШИНА
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Знаменитый цех «Высота 239»Знаменитый цех «Высота 239»Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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В социальных сетях появилась информация о сокращениях на трубопрокатном заводе в Челябинске. Якобы некоторые сотрудников уже получили уведомления, а еще часть сотрудников отправятся на улицу летом.

О сокращениях «из первых уст» сообщила депутат Центрального района Елена Вахтина

О сокращениях «из первых уст» сообщила депутат Центрального района Елена Вахтина

В пресс-службе предприятия прокомментировали: никаких сокращений нет. Однако есть срочные трудовые договоры, которые у некоторых заводчан истекли в конце марта — об этой дате сотрудники знали изначально.

— 2019 год был рекордным для компании с точки зрения объемов отгрузок, поэтому на работу были приняты сотрудники по срочным трудовым договорам сроком до 30 марта 2020 года, что является стандартной практикой на рынке труда, — рассказали в пресс-службе ПАО ЧТПЗ.

Поскольку ситуация изменилась и соглашения продлять не стали, однако сотрудникам предложили места в других цехах - даже проводили специальные ярмарки вакансий. Тем, кто не доработал положенные смены, выплатили компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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