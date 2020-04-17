Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами

17 Апр 2020 2020-04-17T14:46:33+03:00

На одной волне с вами и хорошей музыкой мы одолеем все напасти!

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Российские музыканты — Гарри Ананасов и Ко, группа TramWay и кавер-группа NaBiS — при поддержке правительства Челябинской области и «КП-Челябинск» устраивают концерт, чтобы жителям Южного Урала было веселее перенести самоизоляцию вечером в пятницу 17 апреля. Специально для вас в рамках проекта «На дом в Че» музыканты будут играть в пустой студии AleksSounD, а вы сможете насладиться концертом, не вставая с любимого дивана.

Когда мы вынуждены сидеть в своих квартирах под замком, остается лишь одно — не унывать и провести время с пользой под хорошую музыку! Включайте хорошее настроение и настраивайтесь на нашу волну уже сегодня, 17 апреля, в 17.00!

В нелегкий для всех период самоизоляции студия звукозаписи AleksSounD предоставляет возможность музыкантам радовать своих поклонников онлайн-концертами. Благодаря современному оборудованию и техническим возможностям посещать выступления музыкантов можно хоть каждый день. Новости и расписание выступлений — в официальной группе AleksSounD.

Онлайн-трансляция музыкального марафона «Концерт с доставкой на дом» пройдет на радио «КП-Челябинск» (95,3 FM — в Челябинске. 89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте), а также в наших социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Youtube.

Мы работаем для вас. Оставайтесь дома!

«КП-Челябинск» заботится о вас. Загляните в наш проект «На дом в Че», закажите еду и напитки, товары и корм для животных, а также воспользуйтесь полезными сервисами, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU