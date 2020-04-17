2020-04-17T14:12:00+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр

После установки Интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций
Поделиться:
no_titeno_tite
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам — физическим лицам подключение к системе УРАЛСИБ | Интернет-банк через операторов контакт-центра. Интернет-банк УРАЛСИБ позволяет совершать многие операции, оставаясь дома.

Для того чтобы подключиться к Интернет-банку УРАЛСИБ, достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону: 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к Интернет-банку».При разговоре с оператором необходимо пройти простую процедуру идентификации.

Установить подключение к Интернет-банку можно либо вместе с оператором контакт-центра, либо получив инструкцию по самостоятельной настройке. После установки Интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с Банком УРАЛСИБ — берегите себя, своих родных и близких!

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами
На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты