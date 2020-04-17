«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию

17 Апр 2020 2020-04-17T14:25:10+03:00

Компания снизила цены на услуги, но только для новых клиентов. Так написано на сайте организации Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители «Белого хутора» сказали, что организация не хочет идти на уступки даже из-за коронавируса

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились жители ЖК «Белый хутор». Челябинцы пожаловались на компанию «Дельта», которая занимается системой безопасности. С клиентов в ультимативном порядке требуют предоплату за сигнализацию. Жильцам рассылают вот такие СМС-сообщения:

«Оплатите сегодня задолженность 400 р. по договору [номер договора].»

Но вряд ли в апреле они воспользуются услугами охранной системы, ведь в городе действует режим самоизоляции, который продлили до 30 апреля.

— Все идут на уступки, даже Интернет-провайдеры, сказали, что можно заплатить позже. Услуга еще не оказана по факту, а с нас уже требуют деньги. Я, конечно, понимаю, что контракт такой, но мы из дома выходить не будем. Сигнализацией мы не воспользуемся, зато заплатим, — пожаловалась жительница «Белого хутора».

Журналист «Комсомольской правды» связался с компанией, там ответили, что ничем помочь не могут.

— Мы не можем вам ответить, у нас нет информации. Все случаи рассматриваются в частном порядке, — сказал специалист «Дельты» в Челябинске.

На своем сайте компания информирует об акции: они снизили тарифы на время эпидемии. Но воспользоваться услугой смогут только новые клиенты.

Также журналист отправил запрос в организацию, чтобы выяснить, пойдет ли она на уступки.

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ИСТОЧНИК KP.RU