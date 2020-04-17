Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва

17 Апр 2020 2020-04-17T15:03:11+03:00

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Пресс-служба черно-белых сегодня, 17 апреля, сообщила о продлении еще на один год контракта с обладателем Кубка Гагарина, воспитанником магнитогорского хоккея 26-летним Ярославом Косовым. В этом сезоне форвард провел за «Трактор» 59 матчей, набрав 22 (12+10) очков (среднее игровое время на площадке в одной игре 13:42).

Косов за свою хоккейную карьеру трижды в составе магнитогорского «Металлурга» становился обладателем Кубка Гагарина.

Между тем, по информации хоккейных агентов из «Трактора» в подмосковный «Витязь», скорее всего, перейдет защитник Артем Бородкин. А в челябинский клуб планируется переход финского тренера вратарей «Витязя» Симо Вехвилайнена.

Отметим, на днях «Трактор» подписал годовой контракт с новым голкипером Романом Виллом. Также «просачивается» информация, что черно-белые расстаются сразу с шестью игроками, включая Антона Глинкина, Андрея попова и голкипера Станислава Галимова. Также «Трактор» не будет продлевать контакт и с нынешним главным тренеров Владимиром Юрзиновым.

Напомним, минувший сезон в КХЛ для «Трактора» стал худшим в истории. Команда заняла предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ. Официально сроки контрактов в КХЛ заканчиваются 30 апреля

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ИСТОЧНИК KP.RU