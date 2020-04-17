2020-04-17T15:03:11+03:00
Спорт

Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва

Клуб продлил соглашение с Ярославом Косовым, уйдет Артем Бородкин
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Ярослав Косов. Фото: ХК «Трактор»Ярослав Косов. Фото: ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Пресс-служба черно-белых сегодня, 17 апреля, сообщила о продлении еще на один год контракта с обладателем Кубка Гагарина, воспитанником магнитогорского хоккея 26-летним Ярославом Косовым. В этом сезоне форвард провел за «Трактор» 59 матчей, набрав 22 (12+10) очков (среднее игровое время на площадке в одной игре 13:42).

Косов за свою хоккейную карьеру трижды в составе магнитогорского «Металлурга» становился обладателем Кубка Гагарина.

Между тем, по информации хоккейных агентов из «Трактора» в подмосковный «Витязь», скорее всего, перейдет защитник Артем Бородкин. А в челябинский клуб планируется переход финского тренера вратарей «Витязя» Симо Вехвилайнена.

Отметим, на днях «Трактор» подписал годовой контракт с новым голкипером Романом Виллом. Также «просачивается» информация, что черно-белые расстаются сразу с шестью игроками, включая Антона Глинкина, Андрея попова и голкипера Станислава Галимова. Также «Трактор» не будет продлевать контакт и с нынешним главным тренеров Владимиром Юрзиновым.

Напомним, минувший сезон в КХЛ для «Трактора» стал худшим в истории. Команда заняла предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ. Официально сроки контрактов в КХЛ заканчиваются 30 апреля

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами
На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты