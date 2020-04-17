2020-04-17T16:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни

Результаты исследований с точностью более 99% готовыы уже через полчаса
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Новая технология российско-японского предприятия безошибочно узнает коронавирус в организме, даже если человек не ощущаем симптомов болезни.Новая технология российско-японского предприятия безошибочно узнает коронавирус в организме, даже если человек не ощущаем симптомов болезни.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Один из самых точных методов исследования на коронавирус, позволяющий получить результат за 30 минут, производит российско-японская компания «Эвотэк — Мирай Геномикс». Как сообщает kp.ru, разработчик EMG-системы может выпускать 2,5 млн тест-систем в неделю.

Директор компании «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев рассказал КП, что стояла задача: создать эффективную портативную лабораторию для масштабирования.

Разработку и испытание системы курировал новосибирский «Вектор». Проверили вслепую 800 образцов: 400 положительных анализов на COVID-19 и столько же — отрицательных. Система ни разу не ошиблась. Она распознает в организме и минимальное число вирусов, когда человек чувствует себя еще нормально. Роспотребнадзор дал технологии зеленый свет.

— Благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и частному финансированию в стране производятся компоненты тестсистемы. Базой для сырья служит синтез в Институте биоорганической химии РАН. В «Сколково» идет розлив конечных реагентов для лабораторий, — говорит Ленар Валеев.

Новая технология позволяет за 30 минут проверить пассажиров авиарейса. Пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа, подоспеют результаты анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол
Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни
В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами
На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты