Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни

17 Апр 2020 2020-04-17T16:48:17+03:00

Новая технология российско-японского предприятия безошибочно узнает коронавирус в организме, даже если человек не ощущаем симптомов болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Результаты исследований с точностью более 99% готовыы уже через полчаса

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Один из самых точных методов исследования на коронавирус, позволяющий получить результат за 30 минут, производит российско-японская компания «Эвотэк — Мирай Геномикс». Как сообщает kp.ru, разработчик EMG-системы может выпускать 2,5 млн тест-систем в неделю.

Директор компании «Эвотэк — Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев рассказал КП, что стояла задача: создать эффективную портативную лабораторию для масштабирования.

Разработку и испытание системы курировал новосибирский «Вектор». Проверили вслепую 800 образцов: 400 положительных анализов на COVID-19 и столько же — отрицательных. Система ни разу не ошиблась. Она распознает в организме и минимальное число вирусов, когда человек чувствует себя еще нормально. Роспотребнадзор дал технологии зеленый свет.

— Благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и частному финансированию в стране производятся компоненты тестсистемы. Базой для сырья служит синтез в Институте биоорганической химии РАН. В «Сколково» идет розлив конечных реагентов для лабораторий, — говорит Ленар Валеев.

Новая технология позволяет за 30 минут проверить пассажиров авиарейса. Пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа, подоспеют результаты анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU