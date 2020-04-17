И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол

17 Апр 2020 2020-04-17T17:13:13+03:00

Женщина готовит фигурки не только для себя, но и под заказ знакомым. Фото: hornews.com

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Черчение для себя: лаборантка медеэлектролитного завода Кыштыма Елена Симонова в свободное время занимается созданием кукол. Женщина не только рисует эскизы, но и изготавливает фигурки у себя дома.

Как рассказала Елена, тяга к творчеству тянется у нее еще с детства. Тогда она училась в художественной школе, где ее и научили лепить и рисовать. Однако желание самой женщины не совпадало с видением родителей.

— После школы мне хотелось поступить на педагога начальных классов в Челябинск. Мне нравилось возиться с детьми, рисовать с ними. Но мама меня не отпустила. Отец был главным конструктором, и мама считала, что важно получить техническую специальность, и поэтому отправила меня в Кыштымский радиомеханический техникум, так он раньше назывался. После я пошла работать в конструкторское бюро, так как хорошо чертила, — рассказала Елена корреспондентам сайта hornews.com.

За три года лепки у женщины уже более десятка самых разных кукол. Каждая изготовлена вручную из полимерной глины, а также проволочного каркаса и текстиля. Кроме того, в фигурках используют искусственный волос — для собственно прически куклы.

Уже в скором времени творения Елены могут увидеть челябинцы вживую. Сын женщины уже давно выпрашивает куклу для оформления интерьера в одном из местных ресторанов. Сейчас Елена уже готовит свой эскиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU