2020-04-17T17:36:18+03:00
Общество

Коронавирус обрушил все: желаемая зарплата россиян уменьшилась на фоне пандемии

При этом, снижение наблюдается уже не первый год
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Требования россиян снизились почти в два разаТребования россиян снизились почти в два разаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Всего 80 тысяч рублей для самоизоляции: россияне рассказали о месячной зарплате мечты. Как отмечают эксперты, желания граждан стали гораздо скромнее цифр прошлых лет.

Как сообщают журналисты KP.ru с ссылкой на сайт Superjob, 80 тысяч рублей это средняя цифра по всей стране. Если уходить в детали, то можно узнать, что женщины гораздо ниже в своих запросах, чем мужчины — 70 тысяч против 90 тысяч рублей. Кроме того, оказалось, что требования молодежи в период изоляции также скромнее, чем у людей старшего поколения. Желаемая зарплата у них составляет всего 60 тысяч.

На запросы граждан играет также и региональный фактор. Достойная месячная оплата труда в двух столицах традиционно самая высокая: москвичи хотят получать 100 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 85 тысяч.

При этом, эксперты отмечают достаточно серьезное снижение запросов. В 2019 году россияне хотели получать более 150 тысяч в месяц. А в 2017 году, среднестатистический гражданин желал зарабатывать и вовсе 184 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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