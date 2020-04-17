2020-04-17T17:57:39+03:00
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В Яндекс.Такси прокомментировали забастовку челябинских водителей

В сервисе сказали, что никакие тарифы на поездки не меняли
Ангелина ЗАКИРОВА
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Сегодня утром челябинские таксисты устроили стихийный митингСегодня утром челябинские таксисты устроили стихийный митингФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пресс-службе Яндакс.Такси сообщили, что утром 17 апреля число водителей, по сравнению с предыдущими днями, не изменилось, и подчеркнули, что в Челябинске тарифы на поездки остались на прежнем уровне.

В компании заявили, что направляют деньги на помощь заболевшим сотрудникам.

— Те деньги, которые раньше направлялись на маркетинговое продвижение сервисов, сейчас вкладываются в программу помощи таксопаркам, чьи водители заболеют или окажутся в карантине, в развитие и организацию доставки продуктов и товаров первой необходимости, а также в проект перевозки врачей «Помощь рядом», — рассказала пресс-секретарь Яндекс.Такси Ася Мелкумова.

Также в пресс-службе напомнили, что для водителей есть разные программы для стимулирования заработка, условия которых зависят от рыночной ситуации в городе.

Напомним, утром 17 апреля челябинские таксисты устроили массовый заезд. Водители пожаловались на падения доходов и требовали вернуть цены на прежний уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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