В Яндекс.Такси прокомментировали забастовку челябинских водителей
В пресс-службе Яндакс.Такси сообщили, что утром 17 апреля число водителей, по сравнению с предыдущими днями, не изменилось, и подчеркнули, что в Челябинске тарифы на поездки остались на прежнем уровне.
В компании заявили, что направляют деньги на помощь заболевшим сотрудникам.
— Те деньги, которые раньше направлялись на маркетинговое продвижение сервисов, сейчас вкладываются в программу помощи таксопаркам, чьи водители заболеют или окажутся в карантине, в развитие и организацию доставки продуктов и товаров первой необходимости, а также в проект перевозки врачей «Помощь рядом», — рассказала пресс-секретарь Яндекс.Такси Ася Мелкумова.
Также в пресс-службе напомнили, что для водителей есть разные программы для стимулирования заработка, условия которых зависят от рыночной ситуации в городе.
Напомним, утром 17 апреля челябинские таксисты устроили массовый заезд. Водители пожаловались на падения доходов и требовали вернуть цены на прежний уровень.
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ИСТОЧНИК KP.RU