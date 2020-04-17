В Яндекс.Такси прокомментировали забастовку челябинских водителей

17 Апр 2020 2020-04-17T17:57:39+03:00

В сервисе сказали, что никакие тарифы на поездки не меняли

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе Яндакс.Такси сообщили, что утром 17 апреля число водителей, по сравнению с предыдущими днями, не изменилось, и подчеркнули, что в Челябинске тарифы на поездки остались на прежнем уровне.

В компании заявили, что направляют деньги на помощь заболевшим сотрудникам.

— Те деньги, которые раньше направлялись на маркетинговое продвижение сервисов, сейчас вкладываются в программу помощи таксопаркам, чьи водители заболеют или окажутся в карантине, в развитие и организацию доставки продуктов и товаров первой необходимости, а также в проект перевозки врачей «Помощь рядом», — рассказала пресс-секретарь Яндекс.Такси Ася Мелкумова.

Также в пресс-службе напомнили, что для водителей есть разные программы для стимулирования заработка, условия которых зависят от рыночной ситуации в городе.

Напомним, утром 17 апреля челябинские таксисты устроили массовый заезд. Водители пожаловались на падения доходов и требовали вернуть цены на прежний уровень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU