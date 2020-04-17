2020-04-17T18:06:24+03:00
Общество

Только адресная помощь: Центробанк не будет выдавать безвозмездные деньги пострадавшим от изоляции

По мнению главы ЦБ, нынешние меры достаточны для поддержки и россиян, и экономики
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Эльвира Набиуллина рассказала, что сейчас готовятся другие меры по поддержке экономикиЭльвира Набиуллина рассказала, что сейчас готовятся другие меры по поддержке экономикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Никаких безвозмездых денег: глава Центробанка Эльвира Набиуллина не поддержала идею госвыплат всем россиянам, которые работают в пострадавших от режима изоляции отраслях. Ранее такие меры по борьбе с кризисом предложили известные экономисты России.

— Иногда эксперты обсуждают так называемые «вертолетные выплаты» (от английского выражения helicopter money, что означает раздачу денег всем подряд. — Ред.). Но они как правило используются в тех странах, где исчерпаны возможности для стандартных мер поддержки экономики, — цитируют журналисты KP.ru главу ЦБ.

По мнению Эльвиры Набиулины, подобная поддержка работает в случае развитых экономик с низкими ставками по кредитам, где кризис приводит к дефляции. В случае с Россией такие меры могут привести к резкому росту цен. В свою очередь глава Центробанка рассказала, что сейчас прорабатываются другие предложения по поддержке экономики, вроде понижения ключевых ставок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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