2020-04-17T18:12:49+03:00
Общество

Общественники поддержали ужесточение наказания для граждан, нарушающих режим самоизоляции

Наказание рублем действеннее призывов оставаться дома
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Челябинские общественники поддержали действия полиции, которая сегодня ночью задержала группу молодых людей, гуляющих возле памятника Курчатову. Авторы городского телеграм-канал «Челябушка» отметили, что такие действия стражей порядка помогут дисциплинировать граждан, не желающих оставаться дома в период самоизоляции.

— Этот кейс с массовым задержанием работает сразу в двух направлениях. Первое. За нарушение самоизоляции наказаны конкретные тусовщики, которые теперь вряд ли решатся устраивать вылазки, по крайней мере — до окончания особого режима. Второе. Другим продемонстрировали, что кара воспоследует, если продолжать гулять, — добавляют авторы «Челябушки». — Не суть важно, был ли рейд запланирован или все вышло случайно. Хотя, конечно, сейчас наиболее подходящий момент, чтобы срывать маски напоказ. У отдельных граждан сознательность включается не от призывов сидеть дома в исполнении селебрити. И антирейтинги самоизоляции в городах им до фонаря. До некоторых достучаться можно исключительно через публичные разоблачения и санкции — когда поход на уличную тусовку больно бьет по кошельку.

Добавим, сегодня губернатор Алексей Текслер продлил режим самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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