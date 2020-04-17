Надежду Бабкину, после двухнедельной терапии, вывели из комы

17 Апр 2020 2020-04-17T18:52:12+03:00

Сейчас артистка общается с врачами с помощью жестов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Певицу Надежду Бабкину, которая две недели находилась в больнице из-за пневмонии, вывели из комы. Артистка все еще прикована к кровати, но уже не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщают журналисты KP.ru, сейчас певице медленно становится лучше. Бабкина находится в отделении кардиореанимации, где общается с врачами с помощью жестов. Пока артистке приходится питаться через зонд.

— Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, общается жестами. Сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует, — цитирует медиков «СтарХит».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU