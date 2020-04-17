Надежду Бабкину, после двухнедельной терапии, вывели из комы
Певицу Надежду Бабкину, которая две недели находилась в больнице из-за пневмонии, вывели из комы. Артистка все еще прикована к кровати, но уже не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.
Как сообщают журналисты KP.ru, сейчас певице медленно становится лучше. Бабкина находится в отделении кардиореанимации, где общается с врачами с помощью жестов. Пока артистке приходится питаться через зонд.
— Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, общается жестами. Сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует, — цитирует медиков «СтарХит».
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ИСТОЧНИК KP.RU