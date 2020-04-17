Челябинские депутаты отчитались о доходах за 2019 год: кто заработал больше всех

17 Апр 2020 2020-04-17T19:21:30+03:00

Первое место традиционно занял Константин Струков, который также входит в топ-200 богатейших людей мира по версии Forbes Фото: Андрей АБРАМОВ

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Депутаты Заксобрания Челябинской области традиционно опубликовали декларации о доходах за 2019 год. Некоторые чиновники или их жены владеют имуществом на несколько страниц документа, а некоторые ограничиваются средним доходом.

Самым богатым депутатом оказался Константин Струков. Президент ООО «Управляющая компания ЮГК» обгоняет всех с серьезным отрывом заработав чуть больше пяти миллиардов рублей за прошлый год. Следом за ним идет председатель стратегического комитета

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Александр Федоров. Его задекларированный доход составил 287 миллионов. Недалеко ушел Президент компании «Увелка» Валерий Филипов. Ему удалось заработать чуть больше 160 миллионов.

Четвертое и пятое место соответственно заняли экс-гендиректор «Трактора» Борис Видгоф (83 миллиона рублей) и гендиректор ММК Павел Шиляев (80 миллионов рублей). При этом, наибольшим количеством задекларированного имущества может похвастаться глава «М-Инвест» Семен Мительман. Список квартир и машин тянется почти шесть листов из 33-страничного документа.

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ИСТОЧНИК KP.RU