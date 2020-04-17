2020-04-17T19:47:04+03:00
Общество

Заморозки не будет: Центробанк не будет внедрять мораторий на снятие денег с вкладов

Многие россияне боятся остаться без средств в период кризиса
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
По словам главы ЦБ, мораторий невозможен юридическиПо словам главы ЦБ, мораторий невозможен юридическиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

У нас все нормально: Центробанк России не будет замораживать вклады граждан во время режима самоизоляции. Об этом, отвечая журналистам KP.ru, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Многие граждане испугались моратория на снятие средств с вкладов, после введения налога на проценты от доходов по вкладам на сумму от одного миллиона рублей. Из-за этого решения, россияне за короткий срок массово начали снимать деньги, что могло привести к тому, что на накопления населения мог быть введен мораторий.

Председатель ЦБ отметила, что подобное решение не может быть принято юридически, поскольку подобные меры не прописаны в законах. Кроме того, на данный момент подобное решение попросту не требуется.

— У нас все нормально с фондированием, с ликвидностью банковской системы. Есть даже структурный профицит на уровне около 2,5 трлн рублей. Еще около 7 трлн рублей — рыночное обеспечение, под которое всегда можно привлечь деньги на рынке или у Банка России, — рассказала Эльвира Набиуллина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
COVID XIX века: американские писатели нашли первоисточник легенд о вампирах
Заморозки не будет: Центробанк не будет внедрять мораторий на снятие денег с вкладов
Челябинские депутаты отчитались о доходах за 2019 год: кто заработал больше всех
Надежду Бабкину, после двухнедельной терапии, вывели из комы
Решили ненавидеть и водителей: челябинцы возмутились огороженной парковкой у ЮУрГУ
Общественники поддержали ужесточение наказания для граждан, нарушающих режим самоизоляции
Только адресная помощь: Центробанк не будет выдавать безвозмездные деньги пострадавшим от изоляции
В Яндекс.Такси прокомментировали забастовку челябинских водителей
Коронавирус обрушил все: желаемая зарплата россиян уменьшилась на фоне пандемии
И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол
Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни
В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска