Заморозки не будет: Центробанк не будет внедрять мораторий на снятие денег с вкладов

17 Апр 2020 2020-04-17T19:47:04+03:00

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У нас все нормально: Центробанк России не будет замораживать вклады граждан во время режима самоизоляции. Об этом, отвечая журналистам KP.ru, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Многие граждане испугались моратория на снятие средств с вкладов, после введения налога на проценты от доходов по вкладам на сумму от одного миллиона рублей. Из-за этого решения, россияне за короткий срок массово начали снимать деньги, что могло привести к тому, что на накопления населения мог быть введен мораторий.

Председатель ЦБ отметила, что подобное решение не может быть принято юридически, поскольку подобные меры не прописаны в законах. Кроме того, на данный момент подобное решение попросту не требуется.

— У нас все нормально с фондированием, с ликвидностью банковской системы. Есть даже структурный профицит на уровне около 2,5 трлн рублей. Еще около 7 трлн рублей — рыночное обеспечение, под которое всегда можно привлечь деньги на рынке или у Банка России, — рассказала Эльвира Набиуллина.

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ИСТОЧНИК KP.RU