COVID XIX века: американские писатели нашли первоисточник легенд о вампирах

17 Апр 2020 2020-04-17T20:14:12+03:00

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«Представьте себе инфекционную болезнь, которая проявляется гораздо медленнее, чем COVID-19, а симптомы ее еще более загадочны» — американские фольклористы нашли прародителя всех легенд о вампирах. Источником историй о кровососах стал обычный туберкулез.

История берет начало в XIX веке в Новой Англии. По восточному побережью США многие жители начали разрывать могилы, чтобы отрубить трупам головы, а сами тела сжигать на костре. Все из-за необычных симптомов, из-за появления которых погибали целые семьи. Серую кожу, запавшие глаза и кровоотхаркивание люди, незнакомые с туберкулезом, считали последствиями влияния нечисти.

— Представьте себе инфекционную болезнь, которая проявляется гораздо медленнее, чем COVID-19, а симптомы ее еще более загадочны. Она сначала неожиданно вспыхивает, оставляя горы мертвых тел, а потом исчезает. И в то же время болезнь очень капризна в выборе жертв. Она уничтожает одного за другим членов одной семьи, но может не перекинуться на другую, — цитируют журналисты KP.ru интервью писателя и фольклориста Майкла Белла в интервью изданию HowStuffWorks.

По поверью, чтобы успокоить нечисть, нужно было сложить череп вампира (его определяли по целости тела) вместе с его костями в гробу на манер пиратского флага, а сердце сжечь. При этом у другого члена семьи также были симптомы, ему нужно есть пепел с погребального костра.

Один из таких случаев произошел в Род-Айленде в 1892 году, где сын местного фермера Джорджа Брауна «заболел» вампирской болезнью. Отправившись на кладбище он выкопал гробы жены и двух дочерей. Одна из девочек оказалась целой — просто из-за низких температур. Однако это заставило не знавшего об особенностях Брауна проделать ритуал. Сыну, правда, пепел от погребения не помог — умер от туберкулеза.

Зато именно эта история дала вдохновение Брэму Стокеру. Роман «Дракула» появился через пять лет после трагедии Брауна, а после смерти самого писателя в 1992 году, в его бумагах нашли вырезки из газет с историей фермера.

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ИСТОЧНИК KP.RU