2020-04-18T07:15:40+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Челябинске

Праздничные выходные будут теплыми, но дождливыми
Валентина ВАГАНОВА
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В этом году из-за эпидемии православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение дома.В этом году из-за эпидемии православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, сегодня днем, 18 апреля, в области пройдет дождь. Столбики термометров покажут +10, +15 градусов, в горах +5, +10. Ветер южный сильный, отдельные порывы достигнут 22 м/с.

В ночь на Пасху, 19 апреля, ожидается понижение температуры до -2. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется, будет +10, +15, тоже с дождем и сильным ветром.

Напомним, что в этом году из-за эпидемии православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение дома. Службы в храмах будут транслировать на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) и по телеканалу ОТВ, также будут онлайн трансляции в интернете.

Поп-блогер Владимир Панарин рассказал, как сидит на изоляции и как работают храмы в период карантина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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