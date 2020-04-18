Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Челябинске

18 Апр 2020 2020-04-18T07:15:40+03:00

В этом году из-за эпидемии православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, сегодня днем, 18 апреля, в области пройдет дождь. Столбики термометров покажут +10, +15 градусов, в горах +5, +10. Ветер южный сильный, отдельные порывы достигнут 22 м/с.

В ночь на Пасху, 19 апреля, ожидается понижение температуры до -2. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется, будет +10, +15, тоже с дождем и сильным ветром.

Напомним, что в этом году из-за эпидемии православные отпразднуют Светлое Христово Воскресение дома. Службы в храмах будут транслировать на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) и по телеканалу ОТВ, также будут онлайн трансляции в интернете.

Поп-блогер Владимир Панарин рассказал, как сидит на изоляции и как работают храмы в период карантина 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU