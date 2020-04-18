2020-04-18T08:59:18+03:00
Общество

В Челябинской области запретили весеннюю охоту из-за коронавируса

За нарушение запрета охотников будут наказывать рублем
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Запрет на охоту введен до 5 мая. Фото: Global Look PressЗапрет на охоту введен до 5 мая. Фото: Global Look Press
Изменить размер текста:

На Южном Урале более 15 тысяч охотников готовятся к весеннему сезону. В этом году охота могла начаться в середине апреля. Однако из-за действующего режима самоизоляции сроки сдвинулись до 5 мая.

В минэкологии отметили, что решение о закрытии весенней охоты властям далось нелегко. Все понимают, что для настоящих охотников она имеет особое значение, они долго готовятся к ней.

— Однако мы просим всех отнестись с пониманием к закрытию охоты. Эти меры вызваны необходимостью соблюсти режим самоизоляции и сократить возможные контакты между людьми, — говорит заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Если режим самоизоляции отменят раньше, сразу начнется выдача разрешений. А если продлят, то и ограничения охоты будут продлены.

Отметим, что запрет на охоту введен в 45 регионах страны. Его нарушение приравнивается к нарушению режима самоизоляции, за что предусмотрены штрафы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Челябинска призывают не посещать храмы в Пасху
В центре Челябинска закрыли ресторан после отравлений на банкете
МЧС: на Челябинскую область обрушится штормовой ветер
В Челябинской области запретили весеннюю охоту из-за коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 18 апреля 2020 года: плюс семь заболевших
Жительница Челябинска испекла полсотни куличей для онкобольных ребятишек
Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Челябинске
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области на 17 апреля 2020: 73-летний больной
COVID XIX века: американские писатели нашли первоисточник легенд о вампирах
Заморозки не будет: Центробанк не будет внедрять мораторий на снятие денег с вкладов
Челябинские депутаты отчитались о доходах за 2019 год: кто заработал больше всех
Надежду Бабкину, после двухнедельной терапии, вывели из комы
Решили ненавидеть и водителей: челябинцы возмутились огороженной парковкой у ЮУрГУ
Общественники поддержали ужесточение наказания для граждан, нарушающих режим самоизоляции
Только адресная помощь: Центробанк не будет выдавать безвозмездные деньги пострадавшим от изоляции
В Яндекс.Такси прокомментировали забастовку челябинских водителей
Коронавирус обрушил все: желаемая зарплата россиян уменьшилась на фоне пандемии
И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол
Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни
В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска