В Челябинской области запретили весеннюю охоту из-за коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T08:59:18+03:00

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На Южном Урале более 15 тысяч охотников готовятся к весеннему сезону. В этом году охота могла начаться в середине апреля. Однако из-за действующего режима самоизоляции сроки сдвинулись до 5 мая.

В минэкологии отметили, что решение о закрытии весенней охоты властям далось нелегко. Все понимают, что для настоящих охотников она имеет особое значение, они долго готовятся к ней.

— Однако мы просим всех отнестись с пониманием к закрытию охоты. Эти меры вызваны необходимостью соблюсти режим самоизоляции и сократить возможные контакты между людьми, — говорит заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Если режим самоизоляции отменят раньше, сразу начнется выдача разрешений. А если продлят, то и ограничения охоты будут продлены.

Отметим, что запрет на охоту введен в 45 регионах страны. Его нарушение приравнивается к нарушению режима самоизоляции, за что предусмотрены штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU