МЧС: на Челябинскую область обрушится штормовой ветер

18 Апр 2020 2020-04-18T09:36:37+03:00

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В субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Челябинской области штормовой ветер и дождь. Ветер усилится до 22 м/с. МЧС предупреждает — повышается вероятность возникновения ЧС.

Жителям рекомендуют убрать вещи с незастекленного балкона, закрыть окна. Если нужно выйти на улицу, обходить стороной рекламные щиты, дорожные знаки и другие шаткие конструкции — их может повалить ветром. Не ставить машину под деревьями, на нее могут упасть ветки.

В случае экстренной ситуации звоните спасателям по телефонам 101, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU