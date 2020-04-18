МЧС: на Челябинскую область обрушится штормовой ветер
В субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Челябинской области штормовой ветер и дождь. Ветер усилится до 22 м/с. МЧС предупреждает — повышается вероятность возникновения ЧС.
Жителям рекомендуют убрать вещи с незастекленного балкона, закрыть окна. Если нужно выйти на улицу, обходить стороной рекламные щиты, дорожные знаки и другие шаткие конструкции — их может повалить ветром. Не ставить машину под деревьями, на нее могут упасть ветки.
В случае экстренной ситуации звоните спасателям по телефонам 101, 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU