В центре Челябинска закрыли ресторан после отравлений на банкете

18 Апр 2020 2020-04-18T10:25:39+03:00

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Из-за жалоб челябинцев на два месяца приостановил работу ресторан «Лес» возле парка Гагарина. В заведение нагрянула проверка, когда посетители заявили о пищевом отравлении после банкета. Выяснилось, что здесь не соблюдались санитарные нормы.

— В частности, в кухне пересекаются потоки обработанного и необработанного сырья, отсутствуют цеха для овощей, обработки мяса, рыбы, птицы, недостаточно складских помещений. Не созданы условия для хранения чистой столовой посуды. В подсобном помещении хранятся вместе санитарная и верхняя одежда сотрудников. Для мытья посуды используется ветошь, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Также у проверяющих были претензии к спецодежде работников — их головные уборы не полностью закрывали волосы, что не исключало попадания волос в готовые блюда, Некоторые работали в ювелирных украшениях. Кроме того, в ресторане были нарушения с ведением документации.

Владелец ресторана в суде полностью признал свою вину. Двери заведения опечатали приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU