В Челябинской области автомобилистов, нарушивших самоизоляцию, будут ловить с помощью дорожных камер
Силовики продолжают патрулировать улицы, парки, скверы и наказывать рублем пренебрегающих самоизоляцией. Накануне ловить нарушителей начали еще и с помощью камер системы «Безопасный город».
— В случае выявления системой южноуральцев, которым Управление Роспотребнадзора вынесло предписания о 14-дневной изоляции, они будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, начиная с 20:00 17 апреля граждан, передвигающихся на автомобилях будет фиксировать система фотовидеофиксации административных правонарушений, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Если окажется, что водитель нарушил режим повышенной готовности в регионе, его привлекут к ответственности.
НА ЗАМЕТКУ
Какое наказание предусмотрено за нарушение режима повышенной готовности:
— предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб.;
— для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб.;
— для предпринимателей без образования юридического лица — от 30 до 50 тыс. руб.;
— для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.
При наступлении последствий в результате нарушения ответственность будет более строгой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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