2020-04-18T13:05:59+03:00
Общество

Почти половина территории укрыта: рекультивация челябинской свалки идет быстрее, чем планировалось

Глава региона доложил о ходе работ министру природных ресурсов и экологии РФ
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Территорию свалки укрыли первым слоем геомембраны. Фото: gubernator74.ruТерриторию свалки укрыли первым слоем геомембраны. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

В Челябинске рекультивация городской свалки ведется с опережением графика. На сегодняшний день 45% территории закрыто первым слоем геомембраны. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

— Поверх мембраны осуществляется отсыпка супесью, завершено строительство объездной технологической дороги и основания под армогрунтовую стену — траншею с щебнем, начато строительство армогрунтовой стены. Начат монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод, — рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, подрядчик «РосРАО» приступил к работам в конце прошлого года. Общая стоимость проекта составляет более 4,5 млрд рублей. Завершение работ планируется в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рабочем режиме: в Челябинске продолжается рекультивация свалки

Даже в карантин специалисты выходят на работу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ущерб на 12,5 миллионов: в Карталах устраняют последствия урагана
Почти половина территории укрыта: рекультивация челябинской свалки идет быстрее, чем планировалось
В Челябинской области автомобилистов, нарушивших самоизоляцию, будут ловить с помощью дорожных камер
Жителей Челябинска призывают не посещать храмы в Пасху
В центре Челябинска закрыли ресторан после отравлений на банкете
МЧС: на Челябинскую область обрушится штормовой ветер
В Челябинской области запретили весеннюю охоту из-за коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 18 апреля 2020 года: плюс семь заболевших
Жительница Челябинска испекла полсотни куличей для онкобольных ребятишек
Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Челябинске
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области на 17 апреля 2020: 73-летний больной
COVID XIX века: американские писатели нашли первоисточник легенд о вампирах
Заморозки не будет: Центробанк не будет внедрять мораторий на снятие денег с вкладов
Челябинские депутаты отчитались о доходах за 2019 год: кто заработал больше всех
Надежду Бабкину, после двухнедельной терапии, вывели из комы
Решили ненавидеть и водителей: челябинцы возмутились огороженной парковкой у ЮУрГУ
Общественники поддержали ужесточение наказания для граждан, нарушающих режим самоизоляции
Только адресная помощь: Центробанк не будет выдавать безвозмездные деньги пострадавшим от изоляции
В Яндекс.Такси прокомментировали забастовку челябинских водителей
Коронавирус обрушил все: желаемая зарплата россиян уменьшилась на фоне пандемии
И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол
Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни
В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска