Почти половина территории укрыта: рекультивация челябинской свалки идет быстрее, чем планировалось
В Челябинске рекультивация городской свалки ведется с опережением графика. На сегодняшний день 45% территории закрыто первым слоем геомембраны. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.
— Поверх мембраны осуществляется отсыпка супесью, завершено строительство объездной технологической дороги и основания под армогрунтовую стену — траншею с щебнем, начато строительство армогрунтовой стены. Начат монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод, — рассказали в пресс-службе губернатора.
Напомним, подрядчик «РосРАО» приступил к работам в конце прошлого года. Общая стоимость проекта составляет более 4,5 млрд рублей. Завершение работ планируется в 2021 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В рабочем режиме: в Челябинске продолжается рекультивация свалки
Даже в карантин специалисты выходят на работу (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU