Почти половина территории укрыта: рекультивация челябинской свалки идет быстрее, чем планировалось

18 Апр 2020 2020-04-18T13:05:59+03:00

Глава региона доложил о ходе работ министру природных ресурсов и экологии РФ

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В Челябинске рекультивация городской свалки ведется с опережением графика. На сегодняшний день 45% территории закрыто первым слоем геомембраны. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

— Поверх мембраны осуществляется отсыпка супесью, завершено строительство объездной технологической дороги и основания под армогрунтовую стену — траншею с щебнем, начато строительство армогрунтовой стены. Начат монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод, — рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, подрядчик «РосРАО» приступил к работам в конце прошлого года. Общая стоимость проекта составляет более 4,5 млрд рублей. Завершение работ планируется в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU