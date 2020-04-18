Ущерб на 12,5 миллионов: в Карталах устраняют последствия урагана

18 Апр 2020 2020-04-18T13:44:33+03:00

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Ураган, обрушившийся на Карталинский район 7 апреля, по подсчетам оперативного штаба, нанес ущерб в 12,5 миллионов рублей. Сильный ветер срывал крыши со зданий, обрывал провода и опрокидывал заборы. Из-за разгула стихии в районе был введен режим ЧС.

Глава региона Алексей Текслер выделил Карталинскому району 10 миллионов рублей на ликвидацию последствий урагана. Остальные деньги, 2,5 миллиона, муниципалитет возьмет из своего бюджета.

Губернатор поручил главе района Анатолию Вдовину лично проконтролировать ход исполнения работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU