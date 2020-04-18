2020-04-18T16:14:34+03:00
Общество

На Бога надейся, а сам не плошай: в церковь под Челябинском перед Пасхой пригласили дезинфекторов

В храме позаботились о безопасности прихожан
Валентина ВАГАНОВА
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В храме Святого Александра Невского в деревне Харино перед Пасхой обработали даже территорию.В храме Святого Александра Невского в деревне Харино перед Пасхой обработали даже территорию.
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В храме Александра Невского, что селе в Харино Красноармейского района, к пасхальной службе в условиях пандемии подготовились основательно. Продезинфицировали не только помещение внутри, протерев иконы, ручки, но и обработали всю территорию. По этому случаю настоятель храма Евгений Флягин опубликовал в соцсетях фото с дезинфекторами. Снимок получился эпичным и хорошо отразил нынешнюю ситуацию с вирусом.

— Мы проводим обработку территории сезонно. Не то, что когда это все настало [пандемия] мы начали крутиться. Мы заботимся о своих прихожанах. В начале сезона, когда снег сходит, обрабатываем. Так и получается, что перед каждой Пасхой, — говорит отец Евгений.

По его словам, служители храма попросили прихожан поберечь себя, свое здоровье и отпраздновать светлый праздник дома. Однако тех, кто придет выгонять, конечно, не будут.

— Мы не можем заставлять кого-то. Даже Господь дал нам свободную волю, дает нам выбор какие-то вещи делать или не делать, — добавляет настоятель храма. — Конечно, большинство людей слушают, какие-то выводы делают, остаются дома. Вероятно, кто-то придет. Но у нас все необходимые санитарные нормы выполнены: сделана разметка, при входе выдается раствор для очищения рук, все мы находимся в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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