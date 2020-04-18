2020-04-18T19:00:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В еще одном закрытом городе Челябинской области госпитализировали больных коронавирусом

Пенсионер подхватил вирус в Москве и заразил свою супругу
Валентина ВАГАНОВА
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У жителя Трехгорного были признаки ОРВИ, ему предложили госпитализацию, но он от нее письменно отказался.У жителя Трехгорного были признаки ОРВИ, ему предложили госпитализацию, но он от нее письменно отказался.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще в одной южноуральской «запретке» появились первые пациенты с коронавирусом. В Трехгорном с подозрением на COVID-19 госпитализировали пожилую пару. Об этом сообщил глава города Евгений Сычев в своем инстаграме.

— Уважаемые горожане! К сожалению, вынужден обратиться к вам с плохой новостью. По состоянию на 18 апреля в Трехгорном два человека с подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию (по результатам одного анализа). Житель нашего города, пенсионер, находился на обследовании в Москве и вернулся в Трехгорный 9 апреля. А 10 апреля был самоизолирован и взят в тот же день под медицинское наблюдение, — написал Евгений Сычев.

По его словам, у мужчины были признаки ОРВИ, ему предложили госпитализацию, но он от нее отказался. Остался дома на самоизоляции с супругой. Через неделю у жены тоже появились симптомы.

— По результатам лабораторных обследований, полученных из Челябинска 18 апреля, у них была подтверждена коронавирусная инфекция и эти люди сегодня были изолированы в инфекционное отделение, — добавил градоначальник.

Квартиру и подъезд дома, где живут супруги, продезинфицируют. Сейчас ищут людей, кто с ними контактировал. Евгений Сычев добавил, что в городе теперь организуют оперативный штаб.

Напомним, в начале апреля коронавирус выявили у двух жителей Озерска. Они вернулись их Франции и Вьетнама.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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