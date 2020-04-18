Алексей Текслер отпразднует Пасху с семьей и призывает южноуральцев тоже остаться дома
Глава региона Алексей Текслер готовится с супругой и сыном к празднику Пасхи. По его словам, всегда в этот день семья бывала в храме, но сейчас случай особенный.
— Этот светлый праздник мы проведем дома. Призываю всех верующих поступить так же. Коронавирус пока слишком опасен. Нужно соблюдать изоляцию — дома или на даче. Впереди — много хорошего. С праздником вас, ваших родных и близких! Здоровья и терпения, — написал губернатор в своем инстаграме.
Напомним, глава Челябинской области соблюдал режим самоизоляции в своем кабинете после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Который уже тоже вернулся домой после десяти дней госпитализации.
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ИСТОЧНИК KP.RU