2020-04-18T18:44:08+03:00
Общество

Алексей Текслер отпразднует Пасху с семьей и призывает южноуральцев тоже остаться дома

Губернатор вернулся домой к родным после самоизоляции
Валентина ВАГАНОВА
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Глава региона Алексей Текслер готовится с супругой и сыном к празднику Пасхи. По его словам, всегда в этот день семья бывала в храме, но сейчас случай особенный.

— Этот светлый праздник мы проведем дома. Призываю всех верующих поступить так же. Коронавирус пока слишком опасен. Нужно соблюдать изоляцию — дома или на даче. Впереди — много хорошего. С праздником вас, ваших родных и близких! Здоровья и терпения, — написал губернатор в своем инстаграме.

alexeytexler.officialalexeytexler.official
Закончился период моей самоизоляции. Тест на коронавирус отрицательный. Рад вернуться домой, к своим родным. Сегодня вместе с семьей готовимся к празднику Пасхи. Всегда в этот день семья бывала в храме, но сейчас случай особенный. Этот светлый праздник мы проведем дома. Призываю всех верующих поступить так же. Коронавирус пока слишком опасен. Нужно соблюдать изоляцию дома или на даче. Впереди много хорошего. С праздником вас, ваших родных и близких! Здоровья и терпения. #Текслер #Челябинскаяобласть #пасха #лучшедома
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Напомним, глава Челябинской области соблюдал режим самоизоляции в своем кабинете после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся. Который уже тоже вернулся домой после десяти дней госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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