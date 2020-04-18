Бежал из Москвы: полиция Челябинской области поймала больного коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T23:23:49+03:00

Вместе с беглецом в Челябинской области насчитывается 74 подтвержденных случая. Из них на лечении 41 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Изменить размер текста: A A

Громкая история переполошила Саткинский район: местные жители начали получать сообщения о том, что из Москвы в Бакал приехал мужчина с положительным тестом на COVID-19 и скрывается от врачей. Информация поступила из столичного Роспотребнадзора в региональный, вскоре беглеца задержали, сообщает портал «Говорит Сатка», а также «Саткинский рабочий».

Известно, что сам больной — уроженец Бакала. Наличие подтвержденного теста на коронавирус журналистам подтвердили в районной больнице. Сейчас мужчина госпитализирован в миасскую больницу, где в настоящее время проходит лечение еще один пациент.

Глава Саткинского района Александр Глазков отказался давать комментарий. На своей странице в Instagram он заявил, что официальную информацию предоставит завтра или в понедельник. Пока информации о больном на сайте Коронавирус74.рф нет. Завтра утром Миниздрав традиционно представит свежую статистику по заболевшим.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, сегодня с подозрением на COVID-19 госпитализировали пожилую пару из Трехгорного. Также сегодня статистику заражений пополнил Уйский район.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU