2020-04-18T23:23:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Бежал из Москвы: полиция Челябинской области поймала больного коронавирусом

Сейчас он госпитализирован
Ирина ФАДЮШИНА
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Вместе с беглецом в Челябинской области насчитывается 74 подтвержденных случая. Из них на лечении 41Вместе с беглецом в Челябинской области насчитывается 74 подтвержденных случая. Из них на лечении 41Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Громкая история переполошила Саткинский район: местные жители начали получать сообщения о том, что из Москвы в Бакал приехал мужчина с положительным тестом на COVID-19 и скрывается от врачей. Информация поступила из столичного Роспотребнадзора в региональный, вскоре беглеца задержали, сообщает портал «Говорит Сатка», а также «Саткинский рабочий».

Известно, что сам больной — уроженец Бакала. Наличие подтвержденного теста на коронавирус журналистам подтвердили в районной больнице. Сейчас мужчина госпитализирован в миасскую больницу, где в настоящее время проходит лечение еще один пациент.

Глава Саткинского района Александр Глазков отказался давать комментарий. На своей странице в Instagram он заявил, что официальную информацию предоставит завтра или в понедельник. Пока информации о больном на сайте Коронавирус74.рф нет. Завтра утром Миниздрав традиционно представит свежую статистику по заболевшим.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, сегодня с подозрением на COVID-19 госпитализировали пожилую пару из Трехгорного. Также сегодня статистику заражений пополнил Уйский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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