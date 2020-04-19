Челябинский «Трактор» подписал новый контракт с малорезультативным форвардом из Подмосковья

19 Апр 2020 2020-04-19T06:33:40+03:00

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Официальный сайт ХК «Трактор» сообщает об изменении в составе главной команды. 28-летний нападающий Руслан Карлин из Подмосковья — воспитанник московской школы хоккея («Белые Медведи», «Крылья Советов», оба — Москва), который провел за черно-белых текущий, худший для «медведей» сезон в КХЛ, остается в клубе еще на один сезон.

Статистика говорит о том, что Карлин набрал 11 (4+7) очков в 53 матчах за «Трактор» в чемпионате 2019/2020 (это его личный рекорд в КХЛ). На счету Карлина две победные шайбы, 56 силовых приемов (четвертый показатель в команде), 36 заблокированных бросков (второй показатель среди игроков атаки). Его игровое время — 14.48.

Напомним, «Трактор» за последнее время пытается решить свои кадровые проблемы. Хотя до 30 апреля — времени официального завершения срока контрактов игроков еще остается время. Но, вероятно, это то, что называют возбудить хоккейный рынок КХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU