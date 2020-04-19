Священник рассказал, почему богослужения происходят в храмах, несмотря на режим изоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T08:35:25+03:00

Священнослужители будут выполнять обязанности даже во время пасхи

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Службам коронавирус не помеха: руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий рассказал, почему священнослужители продолжат богослужения в храмах, несмотря на режим изоляции.

— Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, — цитируют слова священника журналисты KP.ru.

Священнослужитель отметил, что молитвы будут продолжаться даже во время Пасхи, несмотря на то что из-за режима самоизоляции гражданам не рекомендуется посещать церкви. Многие священники просят отпраздновать светлый день дома в кругу семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU