2020-04-19T08:22:21+03:00
Общество

Не только предприятия: пострадавшие от коронавируса магазины одежды и автосалоны смогут получить господдержку

В список отраслей для выделения средств на зарплаты также попали музеи и зоопарки
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Для участия в госпрограмме, предпринимателям необходимо максимально сохранить рабочие местаДля участия в госпрограмме, предпринимателям необходимо максимально сохранить рабочие местаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автосалоны, магазины одежды, обуви и запчастей, а также музеи и зоопарки — именно эти предпринимательства смогут рассчитывать на господдержку от государства. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Как сообщают журналисты KP.ru, ранее в перечень вошли сфера авиаперевозок, культуры, досуга, спорта, туризма и гостиничного бизнеса. Кроме того, сильный удар из-за коронавируса был нанесен ресторанам, а также предпринимательствам, которые предоставляют бытовые услуги, вроде салонов красоты и химчисток. Сохранив 90 процентов коллектива, представители малый и средний бизнес смогут получить по 12 тысяч рублей (МРОТ) для выплаты зарплаты работникам.

Кроме того, предприниматели также могут обратиться в банк с просьбой о предоставлении налоговых каникул. Пересмотреть график платежей до сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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