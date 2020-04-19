Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 19 апреля 2020 года: рекордное число заболевших
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске продолжает расти. На утро 19 апреля в регионе подтверждено 12 новых случаев заболевания — наибольшее с начала распространения.
Всего количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 83 человека, из них 48 пациентов находится на госпитализации. Больше всего заболевших, которым понадобилась больничная помощь в региональном центре — 15 человек.
Как добавили в региональном минздраве, за прошедшие сутки выздоровели и выписались из больниц 35 пациентов. Кроме того, 6 человек, которых разместили на карантин, в санатории «Изумруд» также не подают признаков заболевания.
Автор: Эдуард Звонарев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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