2020-04-19T09:35:40+03:00
Общество

Общение, танцы и сказки по видеосвязи: психологи рассказали как поддержать пожилых людей во время режима самоизоляции

Из-за нахождения в группе риска, бабушки и дедушки могут столкнуться с серьезным стрессом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Помочь бабушкам и дедушкам могут и современные технологииПомочь бабушкам и дедушкам могут и современные технологииФото: Shutterstock
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Месяц без общения и прогулок — настоящая пытка для человека, однако особенно сильно ее сейчас ощущают люди пожилого поколения. Нахождение в группе риска в условиях пандемии, вынуждает ограничить живое общение и постоянно быть дома. Помочь с серьезным стрессом поможет психолог и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова.

Как рассказала психолог журналистам KP.ru, для наших бабушек и дедушек, особенно важно внимание со стороны их младших родственников. Желательно, достаточно регулярные. Смешная общая история, помощь с едой или лекарствами, да даже просто обмен приятными совместными воспоминаниями уже может сделать пожилым людям день. Ну и не стоит забывать о вредной нестандартной еде. В условиях общей пандемии можно пару раз позволить себе кусочек чего-нибудь особенного. Впрочем, злоупотреблять этим конечно же не стоит.

Даже в условиях одинокого проживания бабушки и дедушки могут себе эмоционально помочь. Среди советов психолога: утренние танцы (необязательно слишком активные), составить генеалогическое древо, в котором можно указать какими были ваши родственники или же просто прочитать сказку внукам по видеосвязи. Благо, технологии позволяют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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