2020-04-19T10:14:11+03:00
Общество

Это не так много: депутаты призвали раздать безвозмездные деньги каждому россиянину

Парламентарии считают, что сейчас необходимо использовать все резервы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее в ЦБ высказались против подобных мерРанее в ЦБ высказались против подобных мерФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутаты Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов призвали правительство и президента раздать безвозмездные деньги каждому россиянину в рамках борьбы с коронавирусом. По мнению парламентариев, сейчас настало время использовать все госрезервы на «черный день».

— Мы призываем предоставить достаточные пособия (25 тыс. рублей на взрослого, и 15 тыс. на ребенка) всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета, — говорится в обращении.

На протяжении всего режима самоизоляции многие эксперты уже высказывались в поддержку таких мер. При этом, по мнению исследователей из Высшей школы экономики серьезным ущербом экономике выдача денег не грозит.

— 10-15 тысяч рублей каждому — это не так много. Даже если взять все население страны — 146 миллионов жителей, то на это нужно всего полтора-два триллиона рублей. Мелочь в масштабах страны. Только в Фонде национального благосостояния лежит 10 триллионов. Международные резервы Центробанка — еще 40 триллионов рублей по нынешнему курсу, — цитируют слова директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича журналисты KP.ru.

При этом, эксперты напомнили, что во время кризисов 2008 и 2014 годов, государство потратило даже больше денег на борьбу с девальвацией, при этом сейчас подобная мера поддержки считается качественным и адекватным решением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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