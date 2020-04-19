2020-04-19T13:20:17+03:00
Происшествия

Жителей Челябинска напугал дым, идущий от озера Смолино

Дым виден за несколько километров от очага возгорания
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Читатель КП-ЧелябинскФото: Читатель КП-Челябинск
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Жителей Ленинского района Челябинска в разгар Пасхи напугал дым, который шел со стороны озера Смолино. Многие горожане опубликовали фотографии из своих окон. Некоторые даже подумали, что в городе произошел серьезный пожар, поскольку тянущийся дым можно было увидеть за несколько километров от предполагаемого места возгорания.

— Горит камыш в поселке Исаково на площади 3 гектара. Угрозы жизни нет. Сейчас на месте работают три пожарные машины, которые работают над локализацией пожара, — рассказали в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Причина возгорания поля сейчас еще уточнятся пожарными. Сами сотрудники МЧС отмечают, что серьезной опасности от пожара нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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