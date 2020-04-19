Наталья Котова: От всей души поздравляю каждого из вас

19 Апр 2020 2020-04-19T12:23:43+03:00

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Мэр Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Пасхой в своих социальных сетях. Помимо поздравлений, градоначальница также поблагодарила тех верующих, которые остались дома во время режима самоизоляции.

— В этом году мы встречаем этот день в сложных условиях самоизоляции, когда нарушены традиции и изменен привычный ритм жизни. Я благодарю вас за то, что вы услышали наш призыв и остались дома минувшей ночью, — рассказала градоначальница в своих социальных сетях.

Напомним, что в этом году из-за режима самоизоляции священнослужители рекомендовали прихожанам остаться дома и отметить праздник вместе с семьей. Для этого решения была организована специальная онлайн-трансляция службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU