2020-04-19T12:40:31+03:00
Общество

«С детьми гулять нельзя, а толпой в церковь можно» — челябинцы осудили граждан, которые пришли в храмы во время Пасхи

Из-за режима изоляции прихожанам не рекомендовано посещать службу
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Такая толпа образовалась сегодня ночью у Свято-Симеоновского кафедрального собораТакая толпа образовалась сегодня ночью у Свято-Симеоновского кафедрального собораФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Не богохульничаю, но режим должен быть общим для всех» — челябинцы осудили верующих, которые несмотря на рекомендации священников и самоизоляцию, пришли в храмы во время Пасхальной службы. Несмотря на меры предосторожности в виде масок, многие граждане не соблюдали социальную дистанцию.

— Не богохульничаю, но режим изоляции должен быть общим для всех. Почему бы толпу в храме не вразумить так же, как молодежь у памятника Курчатову? Что за двойные стандарты? — пишет одна из читательниц КП-Челябинск.

Многие подписчики нашей группы в ВКонтакте также не оценили стремления верующих прийти в церковь во время пандемии.

— Ждем вспышку в ближайшие 14 дней, — возмутился один из пользователей.

В свою очередь, отметим, что священнослужители рекомендовали гражданам не посещать службу в период пандемии. Для этого была организована специальная онлайн-трансляция богослужения, а в некоторых храмах подготовили и внутреннюю часть здания. Так в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Верхней Санарке нанесли специальную разметку для прихожан.

— В Свято-Симеоновском соборе было меньше людей, чем в прошлые годы. Очень много полиции. Возле храма были машины с людьми в штатском, но они тоже следили за порядком. Конечно, это правильное решение об ограничении посещения храмов сейчас, но запретить невозможно, потому что в храме особая атмосферы, ее не передать по телевизору, это же не кино, — поделился мнением читатель «КП-Челябинск».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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