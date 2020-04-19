2020-04-19T14:47:28+03:00
Общество

Жесткие меры: из-за карантина в российских городах стали появляться нелегальные шиномонтажки

Многие официальные центры были вынуждены закрыться
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Помимо нелегальных сервисов, автолюбители часто обращаются к знакомым мастерамПомимо нелегальных сервисов, автолюбители часто обращаются к знакомым мастерамФото: Мария ЛЕНЦ
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«Очень странная ситуация сложилась»- именно так президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев описал состояние официальных автомастерских в Москве и некоторых других городов России. Из-за нерабочих дней и режима самоизоляции взамен закрытых сервисов появились подопольные нелегальные

Спрос на подобные мастерские есть: при разрешении или пропуске, ездить на машинах не запрещено, а значит за состоянием автомобиля необходим контроль, который могут обеспечить только специалисты. При этом, несмотря на то, что решение о том, кому работать, а кому нет, принадлежит губернаторам, не везде в список разрешенных попали автомастерские.

— Очень странная ситуация сложилась. Официальным дилерам работать нельзя, зато в гаражах шиномонтажа народ активно меняет резину в сезон. Часть регионов нас услышала: Санкт-Петербург, Самарская область и еще порядка 10 регионов, которые разрешили сервисам работать, — цитируют журналисты KP.ru президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Моисеева.

Официально разрешено работать только тем дилерам, которые обслуживают госструктуры или сервисные центры такси. Эта ситуация в итоге и приводит автомобилистов к тому, что единственное место, где они могут получить помощь в ремонте, это нелегальные шиномонтажки.

— Недавно подъезжал к шиномонтажу, на дверях написано «Закрыто». А прямо за ним стоят три автомобиля, на них меняют колеса. Даже если официальные двери на замке, по знакомству все наладят. Это напоминает времена СССР с «черным входом» у магазинов и со знакомством с завскладом. Кому надо, найдут где починиться. К тому же многие дилерские центры тайно работают на свой страх и риск. Самостоятельные сервисы тоже работают и тоже об открыто не сообщают. Не могу говорить за всех, но у доброй половины процесс идет. Если захотеть, найти, где отремонтировать авто, можно в любом городе страны, — уверен президент Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

При этом, вариаций таких мастерских — множество. Каждый находит из по своему. Через соцсети, друзей, а иногда и просто везут машину к знакомому мастеру. Самым экстравагантным способом стал вывоз автомобиля в мастерскую на эвакуаторе — своеобразная бесконтактная доставка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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