Авторы сериала «Зулейха открывает глаза» рассказал, как почему в списке конвоируемых в Сибирь оказались известные деятели ислама

19 Апр 2020 2020-04-19T15:47:13+03:00

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«Я бы гордился, если мое имя оказалось в списке раскулаченных» — авторы сериала «Зулейха открывает глаза» от канала «Россия 1» рассказали, почему во втором эпизоде в списке конвоируемых в Сибирь оказались имена реальных мусульманских деятелей, в том числе верховного муфтия России Талгата Таджуддина . По мнению продюсера, это оказалась простая ошибка.

— Мы составили список из 800 фамилий: он был создан, напечатан и использован в разных эпизодах картины. Среди них, помимо действующих персонажей, были и другие имена. Очень может быть, что даже больше чем шесть имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв. Список людей, которые пострадали в том числе за веру — очень много имамов попадали в список раскулаченных. Люди пострадали за свое трудолюбие, потому что были зажиточными с точки зрения советской власти. Или даже за то, что просто родились в этой деревне в то время, потому что нужно было выполнить план по коллективизации, — цитируют журналисты KP.ru продюсера Илью Папернова.

Как рассказал автор, сейчас все разногласия между продюсерами и муфтием Талгатом Таджуддином уже исчерпаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU