Девочка с опухолью из Магнитогорска не может получить лечение из-за коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T16:33:21+03:00

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«Второй год ждем чуда» — четырехлетняя девочка из Магнитогорска не может начать лечение раковой опухоли из-за коронавируса. Необходимые лекарства невозможно перевести из Венгрии из-за закрытия границ между странами.

Соня Барашова нуждается в помощи врачей Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России в Москве. Для лечения ее опухоли необходима MIBG-терапия — внедрение радиоактивного йода, которые разрушают вредные клетки изнутри. Однако сам препарат дорогой — для Сони его необходимо закупить почти на миллион рублей.

Сейчас семья Барашковых, которым помогает с накоплением средств фонд «Искорка» столкнулись с еще одной проблемой — коронавирусом. В поддержку Сони готовилось множество благотворительных мероприятий: спектакль, ярмарки и флешмоб, однако все это отменилось из-за пандемии. Кроме того, из-за инфекции закрыты границы, что затрудняет покупку радиоактивного йода, который должны были приобрести в Венгрии.

Пожертвование для Сони Барашовой можно перевести, используя реквизиты на официальном сайте благотворительного движения «Искорка Фонд» www.onco74.ru или отправив на номер 3434 смс «искорка сумма» (например, «искорка 100»).

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ИСТОЧНИК KP.RU