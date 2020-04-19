В Челябинской области поймали двух рыбаков-браконьеров

19 Апр 2020 2020-04-19T17:35:05+03:00

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Не рыбачить: на озере Смолино в Челябинской области поймали задержали двух браконьеров. На любителей половить окуней в незаконных местах наткнулись рыбаки-любители с экспертами Росрыболовства во время рейда.

Как рассказал депутат Олег Дубровин, во время рейда у мужчин изъяли пять сетей и серьезный улов рыбы. При этом, на действия рыболовов уже жаловались местные жители, которые и попросили провести проверку. Теперь мужчинам придется выплатить штраф.

На водоемах Челябинской области запрещена ловля рыбы до 5 июня. Кроме того, в течении всего года запрещена ловля на реке Тече и ее притоках.

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ИСТОЧНИК KP.RU