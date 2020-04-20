2020-04-20T04:01:13+03:00
Общество

«Ловушка для детей»: жителей Челябинской области шокировал двор с игрушками за колючей проволокой

А кому-то нравится
Ирина КАРЕЛИНА
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Жителей Челябинской области шокировал двор с игрушками за колючей проволокой. Фото: https://vk.com/chp_dtpЖителей Челябинской области шокировал двор с игрушками за колючей проволокой. Фото: https://vk.com/chp_dtp
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Некоторые творческие люди любят украшать дворы спорными методами. Один из излюбленных — токсичные резиновые покрышки. Другой — игрушки родом из СССР. Потрепанные, бесформенные, часто безглазые. Такую инсталляцию обнаружили во дворе дома по ул. Профсоюзов волонтеры Златоуста.

— При доставке продуктов вот такую красоту увидели у людей в районе Машзавода, — написали они в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.

— Не очень что-то. Похоже на кладбище игрушек, — прокомментировала Анастасия Турова.

— Скорее зона для игрушек, судя по колючей проволоке, — написал Александр Хуратулин.

Странный мишка на клумбе. Фото: https://vk.com/chp_dtp

Странный мишка на клумбе. Фото: https://vk.com/chp_dtp

Особенно досталось медведю. Пользователи соцсети решили, что его ведут на расстрел. Однако, есть люди, которые считают, что это украшение двора.

— Кому не нравится — не смотрите. Женщина старалась не для вас, а для детей: чтобы им интересно было, — ответила недовольным Елена Вечканова.

— Все бы ничего, если бы не колючая проволока! Как известно, дети на игрушки бегут. Вот и получается, что это ловушка для них, — написал Кирилл Непомнящих.

Вот как это выглядит целиком. Фото: https://vk.com/chp_dtp

Вот как это выглядит целиком. Фото: https://vk.com/chp_dtp

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ИСТОЧНИК KP.RU

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