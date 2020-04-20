Полиция разогнала толпу безработных возле центра занятости в Челябинской области

20 Апр 2020 2020-04-20T04:06:09+03:00

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Фотографии центра занятости в Магнитогорске опубликовали в местном паблике в ВК с разницей в пару часов. На первых фото — толпа человек 40 возле входа. На следующих — все выстроились в очередь с соблюдением социальной дистанции, а рядом — автомобиль полиции.

Было и стало. Фото: vk.com/magnitkacity

— Всегда нужно людям люлей навешать, чтобы голова работать стала. Без сотрудников полиции не могли так в очередь встать? — комментирует подписчица паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Ирина Лемеш.

— У людей в России менталитет такой: чем ближе ты к заветной двери, тем тебе спокойнее. Заметила по очередям в поликлиниках. Я и сама так инстинктивно продвигаюсь: ближе к цели как будто, — написала Елена Березина.

Напомним, людям, которые остались без работы из-за коронавируса, пообещали доплату в 15 тыс. руб. к основному пособию по безработице. Вот народ и ринулся штурмовать центры занятости. Кстати, чтобы не создавать толпу, встать на учет можно онлайн.

Социальная дистанция. Фото: vk.com/magnitkacity

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ИСТОЧНИК KP.RU