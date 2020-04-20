20 Апр 2020 2020-04-20T04:05:23+03:00

Самоизоляция в Челябинской области: дети перелезают через сигнальную ленту, чтобы покататься на качелях. Фото: https://vk.com/inzidentmiass

Родители гуляющих детей и тех, кто сидит дома, ругаются в соцсети

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Жителям частного сектора и владельцам дач повезло: гуляй, сколько хочешь у себя за забором. А вот для городских детей режим обязательной самоизоляции исключает прогулки на улице. Максимум — выйти на балкон подышать. В некоторых дворах даже обнесли детские площадки сигнальной лентой: мол, сюда нельзя, опасно! Однако, это мало кого остановило.

Житель Миасса выложил в соцсети фотографию, где дети катаются на качелях и с горки в таком дворе.

— Сегодня закрыли площадку. И??? — написал автор фото в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

— Пока семьями заболевать не начнут — всем будет плевать на запреты, — комментирует Евгений Куликов.

— Надо адрес этого дома узнать и оштрафовать этих мамаш с детьми! — добавила Ольга Млынарская.

— Судя по фото, вышедшие погулять семьи соблюдают дистанцию. Сами на работу ходите, или хотя бы в магазины за продуктами. А попробуйте месяц дома сидеть безвылазно! Тем более это тяжело детям! — возмутились родители в ответ на претензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU